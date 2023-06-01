Thư Mục Công Ty
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Mức lương

Khoảng lương Cerberus Capital Management từ $78,400 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà tuyển dụng ở mức thấp nhất đến $342,465 cho Nhà đầu tư mạo hiểm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cerberus Capital Management. Cập nhật lần cuối: 8/17/2025

$160K

Kế toán
$151K
Nhà khoa học dữ liệu
$164K
Nhân sự
$111K

Nhà tư vấn quản lý
$250K
Nhà tuyển dụng
$78.4K
Kỹ sư phần mềm
$265K
Nhà đầu tư mạo hiểm
$342K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Cerberus Capital Management là Nhà đầu tư mạo hiểm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $342,465. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Cerberus Capital Management là $164,175.

