Cepheid Mức lương

Khoảng lương Cepheid từ $68,340 trong tổng thu nhập hàng năm cho Dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $196,015 cho Quản lý chương trình ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cepheid. Cập nhật lần cuối: 8/17/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư cơ khí
Median $140K
Kỹ sư phần mềm
Median $144K
Kế toán
$147K

Kỹ sư y sinh
$194K
Kỹ sư hóa học
$131K

Kỹ sư quy trình

Dịch vụ khách hàng
$68.3K
Nhà khoa học dữ liệu
$151K
Nhà phân tích tài chính
$147K
Kỹ sư phần cứng
$171K
Vận hành marketing
$112K
Quản lý sản phẩm
$163K
Quản lý chương trình
$196K
Quản lý dự án
$168K
Vận hành doanh thu
$181K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$171K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

