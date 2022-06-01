Danh bạ công ty
Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention Mức lương

Mức lương tại Centers for Disease Control and Prevention dao động từ $111,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $195,975 cho vị trí Nghiên Cứu Viên UX ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Centers for Disease Control and Prevention. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $111K

Tin học y tế

Economist
Median $140K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$133K

Quản Lý Dự Án
$149K
Nghiên Cứu Viên UX
$196K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Centers for Disease Control and Prevention is Nghiên Cứu Viên UX at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centers for Disease Control and Prevention is $140,000.

