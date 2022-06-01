Danh bạ công ty
Centerfield
Centerfield Mức lương

Mức lương tại Centerfield dao động từ $58,531 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $248,750 cho vị trí Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Centerfield. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$122K
Marketing
$249K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$58.5K

Bán Hàng
$151K
Kỹ Sư Phần Mềm
$101K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Centerfield is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centerfield is $121,605.

