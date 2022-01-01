Danh bạ công ty
Centene Mức lương

Mức lương tại Centene dao động từ $42,785 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Trợ Lý Hành Chính ở mức thấp đến $193,463 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Centene. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
Median $110K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $99.1K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $79K
Quản Lý Dự Án
Median $81K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $116K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $130K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $140K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $120K
Kế Toán
$78.4K
Trợ Lý Hành Chính
$42.8K
Phát Triển Kinh Doanh
$97.3K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$193K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$66.3K
Nhân Sự
$158K
Marketing
$191K
Quản Lý Chương Trình
$147K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$151K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$118K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $180K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$145K

Kiến trúc sư dữ liệu

Nghiên Cứu Viên UX
$98K
Câu hỏi thường gặp

