Danh bạ công ty
Centene
Centene Phúc lợi

Độc quyền tại Centene
  • Extended Emergency Sick Leave

    Centene allows for up to 10 days of emergency paid sick leave for those who have COVID-19 or need to care for family members with COVID-19.

  • Extended Crisis Volunteer Paid Time Off

    Centene provides up to three months paid leave for clinical professionals to serve their communities.

    • Nhà ở
  • Remote Work

  • Bereavement Leave

  • Adoption Assistance

    • Tài chính và nghỉ hưu
  • 401k

  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • Quyền lợi và giảm giá
  • Tuition Reimbursement

    • Khác
  • Referral Bonus

  • Volunteer Time Off

