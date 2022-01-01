Danh bạ công ty
Celonis Mức lương

Mức lương tại Celonis dao động từ $42,346 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $205,800 cho vị trí Nhân Sự ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Celonis. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $150K
Kỹ Sư Bán Hàng
Median $170K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $42.3K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
Median $200K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $178K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $94.3K
Dịch Vụ Khách Hàng
$181K
Thành Công Khách Hàng
$201K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$89.5K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$89.1K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$63.8K
Nhân Sự
$206K
Marketing
$88.6K
Vận Hành Marketing
$90.5K
Quản Lý Đối Tác
$131K
Quản Lý Chương Trình
$164K
Quản Lý Dự Án
$159K
Bán Hàng
$115K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$94.5K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$201K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Celonis, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Celonis, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Celonis là Nhân Sự at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $205,800. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Celonis là $125,214.

Tài nguyên khác