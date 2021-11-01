Danh bạ công ty
Cedar
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Cedar Mức lương

Mức lương tại Cedar dao động từ $121,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức thấp đến $235,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Cedar. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $235K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Quản Lý Sản Phẩm
Median $121K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $145K
Nhân Sự
$149K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$158K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $229K
Nghiên Cứu Viên UX
$124K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Cedar is Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm with a yearly total compensation of $235,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cedar is $150,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Cedar

Công ty liên quan

  • Kyruus
  • Redox
  • medCPU
  • Updox
  • Proofpoint
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác