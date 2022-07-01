Danh bạ công ty
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies Mức lương

Mức lương tại Cedar Gate Technologies dao động từ $2,665 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức thấp đến $162,185 cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Cedar Gate Technologies. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$90.5K
Quản Lý Dự Án
$162K
Kỹ Sư Phần Mềm
$5.7K

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$2.7K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

