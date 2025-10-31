Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Capital One dao động từ $221K mỗi year cho Manager đến $628K mỗi year cho VP. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $325K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Capital One. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Capital One, Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)