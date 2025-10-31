Danh bạ công ty
Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Chương Trình in Canada tại Capital One có tổng giá trị CA$91.5K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Capital One. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Capital One
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Tổng mỗi năm
CA$91.5K
Cấp bậc
Associate
Lương cơ bản
CA$85.5K
Stock (/yr)
CA$0
Thưởng
CA$6K
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
3 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Capital One?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Xuất dữ liệu

Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Capital One, Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Chương Trình tại Capital One in Canada có tổng thu nhập hàng năm là CA$261,977. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Capital One cho vị trí Quản Lý Chương Trình in Canada là CA$85,493.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Capital One

