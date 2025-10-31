Thu nhập Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in United States tại Capital One dao động từ $109K mỗi year cho Associate Product Designer đến $144K mỗi year cho Principal Associate. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $129K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Capital One. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Product Designer
$109K
$106K
$0
$3.2K
Product Designer
$115K
$109K
$154
$5.4K
Senior Product Designer
$144K
$136K
$1.4K
$7.1K
Master Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Capital One, Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)
