Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại Capital One dao động từ $136K mỗi year cho Associate Data Scientist đến $198K mỗi year cho Lead Data Scientist. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $172K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Capital One. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Capital One, Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)
