Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại Capital One dao động từ $114K mỗi year cho Associate Business Analyst đến $212K mỗi year cho Lead Business Analyst. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $119K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Capital One. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Capital One, Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)