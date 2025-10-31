Danh bạ công ty
Capital One
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Trợ Lý Hành Chính

  • Tất cả mức lương Trợ Lý Hành Chính

Capital One Trợ Lý Hành Chính Mức lương

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Capital One. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Chúng tôi chỉ cần thêm 1 nữa Trợ Lý Hành Chính thông tin lương tại Capital One để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Capital One, Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Trợ Lý Hành Chính đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Trợ Lý Hành Chính tại Capital One in Canada có tổng thu nhập hàng năm là CA$103,188. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Capital One cho vị trí Trợ Lý Hành Chính in Canada là CA$72,680.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Capital One

Công ty liên quan

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác