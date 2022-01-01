Danh bạ công ty
Capital One Mức lương

Mức lương tại Capital One dao động từ $46,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $523,333 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Capital One. Cập nhật lần cuối: 9/7/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Kỹ sư iOS

Kỹ sư phần mềm di động

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Nhà khoa học nghiên cứu

Quản Lý Sản Phẩm
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $120K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Quản Lý Dự Án
Median $110K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhà thiết kế di động

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $120K

Chuyên viên phân tích rủi ro

Chuyên viên phân tích gian lận

Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $251K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $175K

Chuyên viên phân tích rủi ro công nghệ

Nhân Sự
Median $110K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $120K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $265K

Kiến trúc sư dữ liệu

Cloud Security Architect

Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
Median $152K

Trưởng nhóm chính

Cộng sự

Tổng Thư Ký
Median $150K
Bán Hàng
Median $184K
Kế Toán
Median $100K

Kế toán kỹ thuật

Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
Median $118K
Vận Hành Kinh Doanh
Median $177K
Dịch Vụ Khách Hàng
Median $46K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Quản Lý Chương Trình
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $133K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
Median $90.5K
Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
Median $110K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $136K
Vận Hành Marketing
Median $96K
Trợ Lý Hành Chính
$65.5K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$166K
Thành Công Khách Hàng
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Capital One, Options tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

