Canoo
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Cơ Khí

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Cơ Khí

Canoo Kỹ Sư Cơ Khí Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Cơ Khí in United States tại Canoo có tổng giá trị $132K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Canoo. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Canoo
Mechanical Engineer
Los Angeles, CA
Tổng mỗi năm
$132K
Cấp bậc
Junior
Lương cơ bản
$112K
Stock (/yr)
$20K
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
6 Năm
Số năm kinh nghiệm
7 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Canoo?

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Canoo, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Kỹ Sư Cơ Khí at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $321,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the Kỹ Sư Cơ Khí role in United States is $140,000.

