Calix Mức lương

Khoảng lương Calix từ $75,891 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $271,460 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Calix. Cập nhật lần cuối: 8/12/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $75.9K
Chánh văn phòng
$78.8K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$192K

Nhà thiết kế sản phẩm
$186K
Quản lý sản phẩm
$122K
Kỹ sư bán hàng
$121K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$271K
Kiến trúc sư giải pháp
$176K
Câu hỏi thường gặp

