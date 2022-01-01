ByteDance Mức lương

Mức lương tại ByteDance dao động từ $16,519 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $1,207,230 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ByteDance . Cập nhật lần cuối: 11/21/2025