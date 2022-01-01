Danh bạ công ty
ByteDance
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

ByteDance Mức lương

Mức lương tại ByteDance dao động từ $16,519 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $1,207,230 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ByteDance. Cập nhật lần cuối: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Kỹ sư iOS

Kỹ sư phần mềm di động

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Kỹ sư tin cậy hệ thống

Kỹ sư phần mềm thực tế ảo

Đại diện lập trình viên

Nhà khoa học nghiên cứu

Quản Lý Sản Phẩm
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Tiếp Thị
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Quản lý tiếp thị sản phẩm

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Thiết kế UX

Thiết kế UI

Bán Hàng
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Điều hành tài khoản

Quản lý tài khoản

Nhà Tuyển Dụng
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Chuyên viên tìm kiếm ứng viên

Nhà tuyển dụng lãnh đạo

Nhà tuyển dụng kỹ thuật

Quản Lý Chương Trình
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
3-1 $584K
3-2 $794K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Nhân Sự
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
1-2 $125K
2-1 $163K
Quản Lý Dự Án
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
2-1 $167K
2-2 $208K
Vận Hành Kinh Doanh
Median $235K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $165K
Tin Cậy và An Toàn
Median $118K
Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng
2-2 $237K
3-1 $296K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $409K
Quản Lý Đối Tác
Median $205K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $150K
Kỹ Sư Phần Cứng
Median $350K
Pháp Lý
Median $127K

Cố vấn pháp lý

Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
Median $200K
Vận Hành Tiếp Thị
Median $89.9K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $74.1K
Vận Hành Doanh Thu
Median $120K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $278K

Kiến trúc sư dữ liệu

Kiến trúc sư bảo mật đám mây

Kế Toán
$16.5K

Kế toán kỹ thuật

Trợ Lý Hành Chính
$49.8K
Chánh Văn Phòng
$247K
Biên Tập Viên Quảng Cáo
$63.3K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$233K
Dịch Vụ Khách Hàng
$50.5K
Thành Công Khách Hàng
$73.8K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$48.3K
Kỹ Sư Cơ Khí
$286K
Kỹ Sư Quang Học
$387K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$385K
Công Tác Quy Định
$108K
Kỹ Sư Bán Hàng
$65.3K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$129K
Tổng Phần Thưởng
$304K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$91.9K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

20%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

30%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại ByteDance, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 30% được phát hành trong 4th-NĂM (7.50% hàng quý)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

35%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại ByteDance, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 15% được phát hành trong 1st-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 35% được phát hành trong 4th-NĂM (35.00% hàng năm)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại ByteDance, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

12 month cliff and vests quarterly.

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại ByteDance là Kỹ Sư Phần Mềm at the 4-1 level với tổng thu nhập hàng năm là $1,207,230. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ByteDance là $209,525.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho ByteDance

Công ty liên quan

  • Armis
  • Goodix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.