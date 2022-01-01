ByteDance Mức lương

Mức lương tại ByteDance dao động từ $16,519 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $1,207,230 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ByteDance. Cập nhật lần cuối: 11/21/2025
Kỹ sư iOS
Kỹ sư phần mềm di động
Kỹ sư phần mềm frontend
Kỹ sư học máy
Kỹ sư phần mềm backend
Kỹ sư phần mềm full-stack
Kỹ sư mạng
Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)
Kỹ sư dữ liệu
Kỹ sư phần mềm sản xuất
Kỹ sư phần mềm bảo mật
Kỹ sư tin cậy hệ thống
Kỹ sư phần mềm thực tế ảo
Đại diện lập trình viên
Nhà khoa học nghiên cứu
20%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
30%
NĂM 4
Tại ByteDance, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
30% được phát hành trong 4th-NĂM (7.50% hàng quý)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
35%
NĂM 4
Tại ByteDance, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
15% được phát hành trong 1st-NĂM (15.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
35% được phát hành trong 4th-NĂM (35.00% hàng năm)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại ByteDance, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
12 month cliff and vests quarterly.
