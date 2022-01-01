Thư Mục Công Ty
BT Mức lương

Khoảng lương BT từ $7,650 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích dữ liệu ở mức thấp nhất đến $256,275 cho Bán hàng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của BT. Cập nhật lần cuối: 8/20/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $20.3K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Chuyên gia công nghệ thông tin
Median $43.6K
Chánh văn phòng
$88.3K

Dịch vụ khách hàng
$29.2K
Nhà phân tích dữ liệu
$7.7K
Quản lý khoa học dữ liệu
$47.8K
Nhà khoa học dữ liệu
$17.5K
Nhà phân tích tài chính
$88.3K
Kỹ sư phần cứng
$119K
Nhân sự
$48.4K
Pháp lý
$184K
Marketing
$107K
Nhà thiết kế sản phẩm
$42.7K
Quản lý sản phẩm
$73.2K
Quản lý chương trình
$113K
Quản lý dự án
$9.4K
Bán hàng
$256K
Chuyên viên an ninh mạng
$80.1K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$61K
Kiến trúc sư giải pháp
$52.3K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản lý chương trình kỹ thuật
$74.2K
Nhà văn kỹ thuật
$10.9K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$81.5K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại BT là Bán hàng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $256,275. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại BT là $61,004.

