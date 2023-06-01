Danh bạ công ty
Brio
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
Thông tin hàng đầu
  • Chia sẻ điều gì đó độc đáo về Brio có thể hữu ích cho người khác (ví dụ: mẹo phỏng vấn, lựa chọn nhóm, văn hóa đặc biệt, v.v.).
    • Giới thiệu

    Brio Resource Group is a biopharmaceutical recruiting company that specializes in executive search, contract staffing, project outsourcing, and strategic direct placement. They have over 75 years of staffing and outsourcing experience and deliver successful fill rates exceeding 90%. Brio provides staffing solutions for various specialties, including Medical Affairs, Clinical Operations, Monitoring & Site Management, Clinical Project & Program Management, Clinical Programming & Data Management, Biostatistical Analysis & Reporting, Pharmacovigilance, Medical Writing, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Compliance, and Information Technology Staffing. They partner with elite emerging Biopharma companies and have offices in Reston, VA, and San Diego, CA.

    https://briogrp.com
    Trang web
    2010
    Năm thành lập
    126
    Số lượng nhân viên
    $10M-$50M
    Doanh thu ước tính
    Trụ sở chính

    Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

    Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

    Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

    Việc làm nổi bật

      Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Brio

    Công ty liên quan

    • Coinbase
    • Stripe
    • SoFi
    • Lyft
    • Netflix
    • Xem tất cả công ty ➜

    Tài nguyên khác