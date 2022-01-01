Danh bạ công ty
Bose
Bose Mức lương

Mức lương tại Bose dao động từ $42,432 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $283,575 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Bose. Cập nhật lần cuối: 9/4/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $170K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $83.2K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Kỹ Sư Phần Cứng
Median $158K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $120K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $230K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $120K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$42.4K
Pháp Lý
$161K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$172K
Marketing
$44.2K
Kỹ Sư Cơ Khí
$109K
Quản Lý Sản Phẩm
$61.8K
Quản Lý Chương Trình
$135K
Quản Lý Dự Án
$65.3K
Bán Hàng
$42.5K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$284K
Nghiên Cứu Viên UX
$154K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Bose là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $283,575. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Bose là $120,000.

