Bosch Global Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm Mức lương

Tổng thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Bosch Global là $192K mỗi year cho SL1. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $192K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bosch Global. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Bosch Global?

Câu hỏi thường gặp

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm sa Bosch Global in United States ay may taunang kabuuang bayad na $260,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm role in United States ay $206,000.

