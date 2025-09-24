Tổng thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Bosch Global là $192K mỗi year cho SL1. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $192K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bosch Global. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
