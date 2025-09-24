Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Germany tại Bosch Global dao động từ €67.7K mỗi year cho EG12 đến €77K mỗi year cho SL4. Gói thu nhập trung vị year in Germany có tổng giá trị €89K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bosch Global. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
