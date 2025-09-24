Danh bạ công ty
Bosch Global
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

Bosch Global Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in Singapore tại Bosch Global có tổng giá trị SGD 81.4K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bosch Global. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Tổng mỗi năm
SGD 81.4K
Cấp bậc
L2
Lương cơ bản
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Thưởng
SGD 10.2K
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
2 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Bosch Global?

SGD 210K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng SGD 39.4K+ (đôi khi SGD 394K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Đóng góp

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu tại Bosch Global in Singapore có tổng thu nhập hàng năm là SGD 83,823. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Bosch Global cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in Singapore là SGD 81,316.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Bosch Global

Công ty liên quan

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác