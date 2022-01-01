Danh bạ công ty
BlueCat
BlueCat Mức lương

Mức lương tại BlueCat dao động từ $74,625 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $254,720 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao.

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$74.6K
Quản Lý Sản Phẩm
$129K
Bán Hàng
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Kỹ Sư Phần Mềm
$255K
Câu hỏi thường gặp

Den høyest betalte rollen rapportert hos BlueCat er Kỹ Sư Phần Mềm at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $254,720. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BlueCat er $130,417.

Tài nguyên khác