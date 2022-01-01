Thư Mục Công Ty
Blue Origin
Blue Origin Mức lương

Khoảng lương Blue Origin từ $90,000 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích kinh doanh ở mức thấp nhất đến $249,312 cho Quản lý sản phẩm ở mức cao nhất.

$160K

Kỹ sư cơ khí
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Kỹ sư chất lượng

Kỹ sư sản xuất

Kỹ sư nhiệt

Kỹ sư CAE

Kỹ sư phần mềm
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư hệ thống

Kỹ sư phần cứng
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Kỹ sư phần cứng nhúng

Kỹ sư hàng không vũ trụ
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Quản lý chương trình kỹ thuật
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Quản lý dự án kỹ thuật

Quản lý sản phẩm
L3 $151K
L4 $249K
Kỹ sư vật liệu
L2 $120K
L3 $140K
Kỹ sư điện
Median $200K
Nhà phân tích kinh doanh
Median $90K
Quản lý dự án
Median $146K
Vận hành kinh doanh
$102K
Kỹ sư hóa học
$91.5K
Kỹ sư điều khiển
$171K
Phát triển doanh nghiệp
$246K
Nhà phân tích dữ liệu
$164K
Quản lý khoa học dữ liệu
$244K
Nhà phân tích tài chính
$154K
Nhân sự
$136K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$198K
Nhà thiết kế sản phẩm
$218K
Quản lý chương trình
$225K
Nhà tuyển dụng
$99.3K
Chuyên viên an ninh mạng
$150K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$212K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Blue Origin là Quản lý sản phẩm at the L4 level với tổng thu nhập hàng năm là $249,312. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Blue Origin là $151,333.

