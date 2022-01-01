Danh bạ công ty
Blue Cross Blue Shield Association
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Blue Cross Blue Shield Association Mức lương

Mức lương tại Blue Cross Blue Shield Association dao động từ $54,270 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $265,320 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Blue Cross Blue Shield Association. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $107K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
Median $168K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $100K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $70K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$161K
Nhân Sự
$54.3K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $100K
Quản Lý Sản Phẩm
$149K
Quản Lý Dự Án
$111K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$265K

Kiến trúc sư dữ liệu

Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

El puesto con mayor remuneración reportado en Blue Cross Blue Shield Association es Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level con una compensación total anual de $265,320. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blue Cross Blue Shield Association es $109,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Blue Cross Blue Shield Association

Công ty liên quan

  • AAA
  • WPS Health Solutions
  • Patelco Credit Union
  • Ascension
  • Highmark
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác