Blue Cross and Blue Shield of Kansas Mức lương

Mức lương tại Blue Cross and Blue Shield of Kansas dao động từ $90,450 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $140,700 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025
