Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại Bloomreach dao động từ ₹4.67M mỗi year cho Software Engineer đến ₹6.12M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹5.18M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bloomreach. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
