Bloomreach Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại Bloomreach dao động từ ₹4.67M mỗi year cho Software Engineer đến ₹6.12M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹5.18M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bloomreach. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
(Cấp độ mới vào nghề)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Lương thực tập

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Bloomreach?

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm full-stack

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Bloomreach in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹6,559,324. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Bloomreach cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in India là ₹4,393,828.

