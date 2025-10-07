Danh bạ công ty
Bloomberg
Bloomberg Kỹ sư độ tin cậy hệ thống Mức lương tại United States

Thu nhập Kỹ sư độ tin cậy hệ thống in United States tại Bloomberg dao động từ $186K mỗi year cho Software Engineer đến $271K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $250K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bloomberg. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025

Software Engineer
(Cấp độ mới vào nghề)
$186K
$169K
$10.6K
$6.7K
Senior Software Engineer
$271K
$219K
$0
$51.9K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Bloomberg, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư độ tin cậy hệ thống tại Bloomberg in United States có tổng thu nhập hàng năm là $312,750. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Bloomberg cho vị trí Kỹ sư độ tin cậy hệ thống in United States là $245,000.

