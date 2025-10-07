Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in United Kingdom tại Bloomberg dao động từ £94.9K mỗi year cho Software Engineer đến £177K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United Kingdom có tổng giá trị £149K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Bloomberg. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer
£94.9K
£85.8K
£0
£9.1K
Senior Software Engineer
£177K
£143K
£0
£33.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Bloomberg, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)