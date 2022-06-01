Thư Mục Công Ty
Bloom Energy Mức lương

Khoảng lương Bloom Energy từ $9,535 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích dữ liệu ở mức thấp nhất đến $306,525 cho Kỹ sư hóa học ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Bloom Energy. Cập nhật lần cuối: 8/21/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư y sinh
$225K
Kỹ sư hóa học
$307K
Kỹ sư điều khiển
$129K

Nhà phân tích dữ liệu
$9.5K
Nhà khoa học dữ liệu
$119K
Kỹ sư điện
$170K
Nhà phân tích tài chính
$157K
Kỹ sư phần cứng
$236K
Kỹ sư cơ khí
$164K
Bán hàng
$289K
Kỹ sư phần mềm
$72.4K
Câu hỏi thường gặp

