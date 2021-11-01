Danh bạ công ty
Blockchain.com
Blockchain.com Mức lương

Mức lương tại Blockchain.com dao động từ $107,529 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $231,985 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao.

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $108K

Kỹ sư dữ liệu

Phát Triển Kinh Doanh
$149K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$201K

Marketing
$142K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$177K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$180K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$179K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$232K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Blockchain.com, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

