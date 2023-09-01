Danh bạ công ty
Blinkit Mức lương

Mức lương tại Blinkit dao động từ $1,656 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $84,834 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Blinkit. Cập nhật lần cuối: 9/12/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $47.8K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $43.2K

Kế Toán
$1.7K
Trợ Lý Hành Chính
$4.8K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$44K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$24.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$20.6K
Nhân Sự
$4.4K
Quản Lý Chương Trình
$14K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Blinkit là Kỹ Sư Phần Mềm at the Software Engineer 3 level với tổng thu nhập hàng năm là $84,834. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Blinkit là $29,655.

