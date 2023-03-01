Danh bạ công ty
Blinkist
Blinkist Mức lương

Mức lương tại Blinkist dao động từ $49,575 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Marketing ở mức thấp đến $165,219 cho vị trí Tổng Thư Ký ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Blinkist. Cập nhật lần cuối: 9/6/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $76.2K
Tổng Thư Ký
$165K
Nhân Sự
$53.4K

Marketing
$49.6K
Quản Lý Sản Phẩm
$115K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$95.5K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Blinkist is Tổng Thư Ký at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkist is $85,814.

