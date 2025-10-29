Danh bạ công ty
Blink
  • Mức lương
  • Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng

  • Tất cả mức lương Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng

Blink Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng in United States tại Blink có tổng giá trị $130K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Blink. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Blink
UX Researcher
San Diego, CA
Tổng mỗi năm
$130K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
$130K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
7 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Blink?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng tại Blink in United States có tổng thu nhập hàng năm là $189,200. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Blink cho vị trí Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng in United States là $115,000.

