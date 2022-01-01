Thư Mục Công Ty
Blackstone
Blackstone Mức lương

Khoảng lương Blackstone từ $40,903 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích kinh doanh ở mức thấp nhất đến $300,000 cho Nhà đầu tư mạo hiểm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Blackstone. Cập nhật lần cuối: 8/23/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà phân tích tài chính
Median $110K
Nhà đầu tư mạo hiểm
Median $300K

Cộng sự

Nhà phân tích

Nhà khoa học dữ liệu
Median $150K
Quản lý sản phẩm
Median $155K
Nhà phân tích dữ liệu
Median $135K
Nhà phân tích kinh doanh
$40.9K
Phát triển kinh doanh
$133K
Thành công khách hàng
$109K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$139K
Nhà đầu tư ngân hàng
$168K
Pháp lý
$219K
Marketing
$199K
Quản lý dự án
$48K
Chuyên viên an ninh mạng
$136K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$207K
Kiến trúc sư giải pháp
$60.6K
Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Blackstone là Nhà đầu tư mạo hiểm với tổng thu nhập hàng năm là $300,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Blackstone là $146,731.

