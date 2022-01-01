Danh bạ công ty
Blackbaud Mức lương

Mức lương tại Blackbaud dao động từ $41,650 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $223,875 cho vị trí Nhân Sự ở mức cao.

Kỹ Sư Phần Mềm
Staff B $116K
Senior B $136K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $98.1K
Quản Lý Dự Án
Median $106K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $180K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$81.3K
Phát Triển Kinh Doanh
$62.3K
Dịch Vụ Khách Hàng
$41.7K
Nhân Sự
$224K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$101K
Bán Hàng
$95.7K
Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.4%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Blackbaud, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.4% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.40% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Blackbaud là Nhân Sự at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $223,875. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Blackbaud là $100,500.

