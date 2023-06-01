Thư Mục Công Ty
Bitvavo
Bitvavo Mức lương

Khoảng lương Bitvavo từ $77,652 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà khoa học dữ liệu ở mức thấp nhất đến $137,703 cho Quản lý dự án ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Bitvavo. Cập nhật lần cuối: 8/25/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $104K

Kỹ sư phần mềm backend

Nhà khoa học dữ liệu
$77.7K
Quản lý sản phẩm
$130K

Quản lý dự án
$138K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

O cargo mais bem pago reportado na Bitvavo é Quản lý dự án at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $137,703.
A remuneração total anual mediana reportada na Bitvavo é $117,110.

