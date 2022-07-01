Danh bạ công ty
Bitrise
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Bitrise Mức lương

Mức lương tại Bitrise dao động từ $52,260 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $209,040 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Bitrise. Cập nhật lần cuối: 9/12/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Marketing
$95.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$52.3K
Quản Lý Sản Phẩm
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Quản Lý Chương Trình
$133K
Kỹ Sư Phần Mềm
$209K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Bitrise میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار Kỹ Sư Phần Mềm at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $209,040 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Bitrise میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $124,936 ہے۔

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Bitrise

Công ty liên quan

  • SoFi
  • Square
  • Stripe
  • Spotify
  • Flipkart
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác