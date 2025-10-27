Danh bạ công ty
Biogen
  • Mức lương
  • Nhà Khoa Học Dữ Liệu

  • Tất cả mức lương Nhà Khoa Học Dữ Liệu

Biogen Nhà Khoa Học Dữ Liệu Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại Biogen có tổng giá trị $185K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Biogen. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
Tổng mỗi năm
$185K
Cấp bậc
Senior
Lương cơ bản
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
Thưởng
$26.3K
Số năm tại công ty
0 Năm
Số năm kinh nghiệm
5 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Biogen?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Biogen in United States có tổng thu nhập hàng năm là $211,250. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Biogen cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States là $162,900.

Tài nguyên khác