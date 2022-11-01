Thư Mục Công Ty
BHP Mức lương

Khoảng lương BHP từ $58,621 trong tổng thu nhập hàng năm cho Bán hàng ở mức thấp nhất đến $194,281 cho Kế toán ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của BHP. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $103K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kế toán
$194K
Phát triển doanh nghiệp
$121K

Nhà khoa học dữ liệu
$128K
Kỹ sư địa chất
$156K
Kỹ sư phần cứng
$78.5K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$88.5K
Kỹ sư cơ khí
$138K
Nhà thiết kế sản phẩm
$101K
Quản lý sản phẩm
$142K
Quản lý dự án
$159K
Bán hàng
$58.6K
Kiến trúc sư giải pháp
$94.2K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$181K
Câu hỏi thường gặp

