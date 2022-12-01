Thư Mục Công Ty
Berkeley Research Group Mức lương

Khoảng lương Berkeley Research Group từ $62,310 trong tổng thu nhập hàng năm cho Trợ lý hành chính ở mức thấp nhất đến $233,825 cho Kỹ sư phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Berkeley Research Group. Cập nhật lần cuối: 8/13/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Nhà tư vấn quản lý
Median $100K
Trợ lý hành chính
$62.3K
Kỹ sư phần mềm
$234K

Nhà đầu tư mạo hiểm
$101K

Cộng sự

Câu hỏi thường gặp

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Berkeley Research Group is Kỹ sư phần mềm at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $233,825. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Berkeley Research Group is $100,250.

