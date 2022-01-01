Benevity Mức lương

Mức lương tại Benevity dao động từ $40,275 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $128,036 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Benevity . Cập nhật lần cuối: 11/14/2025