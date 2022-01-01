Danh bạ công ty
Benevity
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Benevity Mức lương

Mức lương tại Benevity dao động từ $40,275 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $128,036 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Benevity. Cập nhật lần cuối: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $91.3K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $87.3K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $92.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $128K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$72.3K
Dịch Vụ Khách Hàng
$40.3K
Quản Lý Chương Trình
$58.9K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$91.5K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$53.9K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Benevity, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Benevity là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $128,036. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Benevity là $87,266.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Benevity

Công ty liên quan

  • Security Compass
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Clio
  • Indellient
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác