Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Benchling dao động từ $198K mỗi year cho L1 đến $483K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $315K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Benchling. Cập nhật lần cuối: 12/4/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Benchling, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
