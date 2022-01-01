Thư Mục Công Ty
BECU
BECU Mức lương

Khoảng lương BECU từ $61,353 trong tổng thu nhập hàng năm cho Dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $160,000 cho Kỹ sư phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của BECU. Cập nhật lần cuối: 8/25/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $160K
Nhà phân tích kinh doanh
$89.8K
Dịch vụ khách hàng
$61.4K

Vận hành dịch vụ khách hàng
$98.2K
Quản lý dự án
$123K
Nhà tuyển dụng
$104K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at BECU is Kỹ sư phần mềm with a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BECU is $101,357.

Các công ty liên quan

  • Navy Federal Credit Union
  • Patelco Credit Union
  • TIAA
  • FINRA
  • First Tech Federal Credit Union
