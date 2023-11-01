Thư Mục Công Ty
BearingPoint
BearingPoint Mức lương

Khoảng lương BearingPoint từ $15,112 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức thấp nhất đến $157,400 cho Nhà tư vấn quản lý ở mức cao nhất.

$160K

Nhà tư vấn quản lý
Median $157K
Kỹ sư phần mềm
Median $19.5K
Nhà phân tích kinh doanh
$53.8K

Quản lý khoa học dữ liệu
$56.7K
Nhà thiết kế sản phẩm
$15.1K
Quản lý sản phẩm
$46.6K
Quản lý dự án
$52.9K
Kiến trúc sư giải pháp
$55.4K
A legmagasabb fizetésű szerep a BearingPoint-nél a Nhà tư vấn quản lý, évi $157,400 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A BearingPoint-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $53,361.

Các tài nguyên khác