BDO Mức lương

Mức lương tại BDO dao động từ $8,150 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $179,295 cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của BDO. Cập nhật lần cuối: 9/4/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $86.5K

Kỹ sư dữ liệu

Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
Median $68.1K
Kế Toán
$8.1K

Trợ Lý Hành Chính
$91.8K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$55.2K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$79K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$87K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$64.7K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$40.5K
Nhân Sự
$77.6K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$42.9K
Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
$45.2K
Quản Lý Sản Phẩm
$61.7K
Quản Lý Dự Án
$179K
Bán Hàng
$113K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$62.5K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$135K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại BDO là Quản Lý Dự Án at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $179,295. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại BDO là $68,082.

