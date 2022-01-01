Danh bạ công ty
BD
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

BD Mức lương

Mức lương tại BD dao động từ $12,361 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Người Sáng Lập ở mức thấp đến $230,840 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của BD. Cập nhật lần cuối: 9/4/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $125K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ Sư Cơ Khí
Median $95K

Kỹ sư chất lượng

Kỹ Sư Y Sinh
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $90K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $97.5K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $145K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $205K
Quản Lý Dự Án
Median $110K
Bán Hàng
Median $195K
Marketing
Median $212K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $126K
Kế Toán
$121K
Vận Hành Kinh Doanh
$80.6K
Dịch Vụ Khách Hàng
$25K
Kỹ Sư Điện
$93.3K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$197K
Người Sáng Lập
$12.4K
Kỹ Sư Địa Chất
$94.9K
Nhân Sự
$186K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $200K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$122K
Quản Lý Chương Trình
$124K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$68.3K
Công Tác Pháp Chế
$90.8K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$209K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$231K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$128K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại BD là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $230,840. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại BD là $122,400.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho BD

Công ty liên quan

  • Ameriprise Financial
  • Danaher
  • Skillsoft
  • Werner Enterprises
  • AeroVironment
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác